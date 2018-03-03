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Американскому математику удалось вычислить сроки начала следующей мировой войны благодаря анализу данных о межгосударственных столкновениях в период с 1823 по 2003 годы. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Математик из Колорадского университета Аарон Клаузет пришел к выводу, что периоды мирного существования и войны чередуются.

"Таким образом, исторические модели войны означают, что длительный мир может быть значительно более хрупким, несмотря на недавние усилия по выявлению механизмов, которые уменьшают вероятность межгосударственных войн. Модели показывают, что послевоенная картина мира должна была бы выдержать хотя бы еще 100-140 лет, чтобы стать статистически значимой тенденцией", — объясняет Клаузет.

По его словам, очередное крупное вооруженное столкновение должно произойти до 2150 года.

Добавим, как ранее сообщил телеканал CBS News со ссылкой на данные совместное исследование с компанией YouGov, треть американцев уверены в приближении Третьей мировой войны.

Так, 30% американцев считают, что их страна идет по пути к началу новой мировой войны, а 48% считают вероятным такое развитие событий. Резко не согласились с таким утверждением 22% респондентов.

Также опрос показал, что 38% жителей США называют неизбежной войну с Северной Кореей, в то время как 62% уверены, что ее можно избежать.