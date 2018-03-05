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Сотрудники Университета Рутгерса выяснили, что нос на селфи кажется на 30% больше. Из-за такого искажения люди могут решиться на пластическую операцию (ринопластику). Кроме того, 42% пластических хирургов сообщили: многие хотят изменить форму носа, чтобы лучше выглядеть в социальных сетях, рассказывает The Daily Mail.

Исследователи создали математическую модель для оценки того, насколько сильно фронтальная камера искажает черты лица. Специалисты проанализировали фото представителей разных этнических групп. Фотографии, сделанные на разном расстоянии от камеры, сопоставляли со средней шириной носа и головы.

Исследование показало: на селфи с расстоянием около 30 сантиметров от камеры нос у мужчин был на 30% больше, а у женщин - на 29% больше, чем при стандартной портретной съемке с расстояния примерно 1,5 метра. Кстати, по данным другого исследования, у каждого третьего пластического хирурга стало больше запросов на операции благодаря соцсетям.

Источник: meddaily.ru

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