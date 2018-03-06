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Сотрудники Норвежского университета науки и технологии выяснили: женщины нередко сожалеют, когда рано соглашаются на интимную близость. Мужчин же подобные угрызения совести не мучают, пишет The Daily Mail. Однако и женщины, и мужчин одинаково уверены в себе, когда дело касается отношений, в которых замешан только секс без чувств.

Основные критерии для женщины: она должна сама сделать первый шаг, что говорит об уверенности в себе, здоровой сексуальности, четко сделанном выборе партнера (для мужчины это не так критично), и партнер устраивает ее в интимном плане. Если секс женщину не устраивает, то возникает сожаление.

Это показал опрос почти 800 человек. Итак, примерно 50% опрошенных женщин сожалели о случайном сексе или сексе без обязательств. Среди мужчин сожалела об этом лишь треть. Причин тому много. В целом представители обоих полов жаловались на неприятные переживания, если секс был плох, партнер оказался "сексуально некомпетентен", человека посещала тревога или отвращение.

Каждый из перечисленных факторов был более актуален для женщин, нежели чем для мужчин. Отвращение - основной минус. Такие переживания возникали у опрошенных как реакция на практиковавшийся тип секса, на гигиену партнера или секс как факт измены. По мнению специалистов, еще женщины могут сожалеть о случайной связи, ведь вероятность достижения оргазма значительно меньше, чем у мужчин.

Источник: meddaily.ru

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