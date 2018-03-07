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Согласно данным предыдущих исследований, основная причина смерти младенцев от удушья - это сон с родителями. Поэтому медики не советуют родителям спать вместе с детьми. Новое исследование американских ученых показало, что у совместного сна есть еще один существенный минус. Матери, спящие со своими детьми, склонны к депрессии, сообщает Zee News.

Исследователи из Университета Пенсильвании наблюдали за 103 матерями в первый год жизни их ребенка. В первый месяц жизни детей 73% родителей спали вместе с ними. К трехмесячному возрасту с детьми спала только половина матерей, а к полугоду - всего 25% молодых мам. У женщин, которые спали со своим ребенком после того, как ему исполнилось полгода, уровень депрессии оказался на 76% выше, чем у тех, чей ребенок стал спать в отдельной комнате. Кроме того, таких матерей на 16% чаще осуждали за сон с детьми.

По словам специалистов, совместный сон может приводить к недосыпанию матери и ухудшению состояния ее физического и психического здоровья. Ученые заключили: спать с детьми можно только тем матерям, которые сами хорошо высыпаются и уделяют достаточно внимания партнеру.

Источник: meddaily.ru

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