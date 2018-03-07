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Британия на сегодняшний день является самым крупным производителем и экспортером лекальной конопли, предназначенной для медицинского и научного использования, показал отчет ООН. Как передает The Herald Scotland, в 2016 году Британия произвела 95 тонн конопли. По сравнению с 2015 годом, это почти в два раза больше. На втором месте оказалась Канала (80,7 тонны конопли).

Притом, Британия экспортировала 2,1 тонны, что составляет 67,7% от общих мировых объемов. 16,4% от экспорта взяли на себя Нидерланды. Но парадокс заключается в том, что в самой Британии до сих пор врачи не могут свободно выписывать медицинскую коноплю пациентам - растение находится вне закона и считается терапевтически бесполезным.

Эксперты призывают чиновников пойти навстречу пациентам, разрешив медицинскую коноплю и препараты на ее основе. В целом с 2000 года по миру начал свое распространение тренд на использование наркотического растения в медицинских целях и для исследований. Специалисты уверены: эту волну уже не остановить.

Источник: meddaily.ru

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