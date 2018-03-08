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Кардиологи констатируют: болезни сердца все чаще поражают молодых людей. Как передает Zee News, согласно новому исследованию Миланского университета, вероятность у молодого мужчины умереть от сердечного приступа во время выходных больше, чем у женщин. И это стоит учитывать.

Итак, у молодых мужчин повышен риск смерти в выходной день от проблем с сердцем на 15%, а у женщин - на 11%. Ученые связывают "эффект выходного дня" с тем, что пациентам приходится дольше ждать медицинской помощи. Как правило, молодые люди попадают в больницу с острым кардиологическим синдромом впервые. Они не принимают аспирин, статины (средства, снижающие холестерин) или препараты для уменьшения кровяного давления.

Причем, чем младше мужчина, тем выше риск смерти. Так, пациенты младше 45 лет более чем в 2 раза чаще умирают в выходные. Для сравнения - в группе "старше 75 лет" риск составляет всего 5%. В целом же риск смерти при поступлении в больницу в выходной день был повышен на 13% по сравнению с будними днями. Эти выводы ученые сделали по итогам анализа статистики более 80000 пациентов, попавших в больницу с острым коронарным синдромом.

Источник: meddaily.ru

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