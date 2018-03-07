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Президент Института крионики Деннис Ковальски, считает, что в перспективе ученые смогут воскрешать людей, ранее замороженных, передает The Daily Mail. Причем, вернувшиеся к жизни люди будут намного моложе, чем их фактический возраст. И помогут им в этом стволовые клетки.

По прогнозам эксперта, первый замороженный человеческий эмбрион будет оживлен в ближайшие 50-100 лет. Идея в том, что из тела откачивается вся кровь, а ее замещает специальная незамерзающая жидкость. Далее тело помещается в отсек с жидким азотом (температура - минус 196 по Цельсию). Цена вопроса колеблется в районе 30000 долларов. К примеру, в Институте крионики около 2000 человек пожелали заморозить свои тела.

А 160 человек и 100 домашних животных уже заморожены в лаборатории. По мнению Ковальски, низкие температуры спасут жизнь миллионам людей. Например, после остановки сердца есть от 5 до 30 минут на оживление человека. Но многое зависит от температуры. Если тело сильно остудить, то времени на оживление будет больше, заявляет Ковальски.

Введение стволовых клеток в замороженное тело пациента позволит восстановить поврежденные клетки. В итоге, вернувшись к жизни, пациент будет абсолютно здоров. Аналогичным образом возможно омоложение. Эксперт не поддерживает идею клонирования людей, ведь самое важное, что позволяет сохранить криогеника, - это индивидуальность, сознание и ДНК человека.

Источник: meddaily.ru

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