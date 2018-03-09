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Людей часто пугают повышенным генетическим риском заболеваний, наследованным от родителей. Однако, как показали исследования, загрязнение воздуха намного опаснее наследственности, пишет The Daily Mail. Загрязнение воздуха меняет экспрессию генов, а не сами гены. Сильнее всего производит эффект диоксид серы. Он влияет на 170 генов, связанных с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Это ученые из Института исследования рака в Онтарио узнали, проанализировав уровень загрязнения в Монреале и в менее урбанизированных зонах Канады, а также генетический профиль более 1000 местных жителей. Учитывалось наличие в воздухе диоксида азота, диоксида серы и озона, а также твердых частиц, способных проникать глубоко в легкие.

Оказалось, в больших городах показатели заболеваемости были значительно выше, чем в сельской местности. А экспрессия генов, в частности, касавшихся работы легких, менялась намного больше у жителей крупных городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Источник: meddaily.ru

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