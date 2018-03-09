Наука |

Билингвизм (свободное владение двумя языками и их активное использование) традиционно считается преимуществом, если речь заходит о когнитивных способностях человека. Однако финские ученые обнаружили, что это не всегда так. Специалисты считают, что предыдущие исследования, говорившие об улучшении исполнительных функций при двуязычии, слишком оптимистичны, сообщает Psych Central.

Специалисты из Академии Або провели метаанализ 152 исследований, посвященных двуязычным взрослым и тем, кто говорил только на одном языке. Все участники выполняли задания на исполнительные функции. Эксперименты проводились в 27 странах с носителями разных языков.

Исследователи пришли к выводу, что билингвизм не улучшает исполнительные функции у взрослых. Однако ученые отмечают: преимуществом билингвов однозначно являются их языковые навыки. Кстати, по данным другого исследования, проведенного сотрудниками Джорджтаунского и Фордхемского университетов, билингвам освоить новый язык проще, чем тем, кто говорит только на одном языке.

Источник: meddaily.ru

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download