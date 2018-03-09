Исследователи: преимущества билингвизма чересчур преувеличены (1)

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Наука | 9 марта 2018 года, 11:56

Билингвизм (свободное владение двумя языками и их активное использование) традиционно считается преимуществом, если речь заходит о когнитивных способностях человека. Однако финские ученые обнаружили, что это не всегда так. Специалисты считают, что предыдущие исследования, говорившие об улучшении исполнительных функций при двуязычии, слишком оптимистичны, сообщает Psych Central.

Специалисты из Академии Або провели метаанализ 152 исследований, посвященных двуязычным взрослым и тем, кто говорил только на одном языке. Все участники выполняли задания на исполнительные функции. Эксперименты проводились в 27 странах с носителями разных языков.

Исследователи пришли к выводу, что билингвизм не улучшает исполнительные функции у взрослых. Однако ученые отмечают: преимуществом билингвов однозначно являются их языковые навыки. Кстати, по данным другого исследования, проведенного сотрудниками Джорджтаунского и Фордхемского университетов, билингвам освоить новый язык проще, чем тем, кто говорит только на одном языке.

Источник: meddaily.ru

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 1
Патриот 58 минут назад
Латышский язык знают максимум 300 000 тысячь человек в мире, кому он нахер вообще нужен!? Для хуторян, которые от не знания других языков приходится выращивать и убирать гавно за своими свиньями!? Надо изучать все языки, чем больше их знаешь, тем больше перспектив. Латышам этого не понять, мозгов у них нет а жопа занята другим.
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