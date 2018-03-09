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Исследователи выяснили, что на концентрации внимания при вождении сказываются не только приходящие на телефон текстовые сообщения, но и разговоры по громкой связи. Кроме того, беседа с пассажиром отвлекает водителя не меньше, чем разговор по телефону, сообщает The Deccan Chronicle.

Специалисты изучили 93 исследования, опубликованных в период с 1991 по 2015 год. В экспериментах принимали участие 4832 автолюбителя в возрасте от 14 до 84 лет. Ученые оценивали такие переменные, как время реакции водителей на дорожные происшествия, скорость, положение машины на полосе и движения глаз.

В целом исследования показали, что разговоры по мобильному телефону, в том числе по громкой связи, негативно влияли на способности водителей. Автомобилисты, беседующие со своими пассажирами, сталкивались со схожими последствиями. Специалисты рекомендуют избегать всего, что может помешать вести машину.

Источник: meddaily.ru

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