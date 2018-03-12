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Повышенное давление выявлено примерно у четверти мирового населения, пишет "The Russian Times". Гипертоникам приходится ограничивать уровень физических нагрузок, принимать препараты для контроля давления. Однако лекарства помогают не во всех случаях. Это заставило ученых обратить внимание на альтернативные источники агентов, снижающих давление.

В центре внимания оказались обычные фисташки. Всего одной порции фисташек хватает для снижения давления без особых побочных эффектов и рисков осложнений. Исследования показали: фисташки расслабляют сосуды, тем самым, изменяя кровяное давление.

Кстати, ранее было доказано, что фисташки снижают сахар и уровень инсулина. Также они способны обратить вспять некоторые процессы, связанные с преддиабетом (пограничным состоянием, угрожающим полноценным диабетом). Оказывается, фисташки способствуют нормальному обмену веществ у людей с преддиабетом.

Источник: meddaily.ru

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