Наука |

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что в ближайшее время Землю накроет мировая эпидемия некого смертоносного заболевания. Как передает РИА "Новости", сейчас западные специалисты анализируют наиболее распространенные патогены, которые могут привести к вспышкам. Эксперты подозревают и уже известные заболевания вроде лихорадок Эбола, Ласса, и пока еще не идентифицированные инфекции.

Последние могут оказаться, к примеру, версиями активно мутирующих вирусов, в том числе зоонозных инфекций, передающихся человеку от животных. Опасны и искусственно созданные вирусы. Всегда есть риск того, что биологическое оружие будет украдено из лаборатории. Специалисты призывают заранее подготовить меры, которые позволят быстро реагировать на угрозу любого характера. Иначе человечество столкнется со вспышкой заболевания, столь же смертоносного, что и "испанка" начала прошлого века. Напомним: в результате массовой эпидемии гриппа в 1918-1919 годах погибли несколько десятков миллионов человек.

Комментирует доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов» "В настоящее время вероятность какого-либо серьезного заболевания, распространяющегося с огромной скоростью, - 50 на 50. За такое развитие событий - глобальные связи, большое количество человеческих масс, которые перемещаются по планете с большой скоростью. Если появится некий вирус, который будет распространяться аэрозольным путем, с воздухом, есть большая вероятность его скорейшего распространения. Но этому противопоставлена значительная мощь мирового здравоохранения. Это показала реакция на все виды гриппа, атипичную пневмонию, на ближневосточный респираторный синдром и на ту же Эболу, которая является серьезной угрозой. Что касается гриппа, большое количество вакцинированных людей являются прослойкой, которая задерживает распространение существующих вирусов.

Одновременно это является и стимулом для эволюции вирусов, для их уклонения от существующих механизмов иммунной системы. Например, есть вакцина против свиного гриппа, значит, будет иметь преимущество в распространении вирус без этих антигенов, а с какими-то другими. И этот неизвестный вирус, который может глобально и быстро распространяться, получил название "Икс". Это не конкретная, а теоретическая угроза, но с большой вероятностью практической реализации. Для чего это все нужно? Для того чтобы мировая система здравоохранения была к этому готова - аэропорты, вокзалы, курорты, школы, университеты. Вся противоэпидемическая система должна быть настроена на выявление на ранней стадии, борьбу, локализацию вспышек, разработку средств вакцинации".

Источник: meddaily.ru

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download