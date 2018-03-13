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Принято считать, что мужчины больше жаждут половых контактов, чем женщины. Однако последнее исследование говорит об обратном, сообщает Vlad Time. Суть в отличиях в строении мозга представителей разных полов. В частности, у мужчин в большей степени развита левая половина мозга, отвечающая за логическое мышление.

Поэтому мужчины без особых проблем овладевают секретами правильной стратегии. Они способны разбивать задачу на части и поступательно решать ее. В свою очередь, у женщин больше развита правая половина мозга, отвечающая за чувственные переживания. Это позволяет женщинам лучше понимать других людей. То есть женщины хорошие психологи.

При этом от природы женщинам требуется больше ласки и тепла, чем мужчинам. Дело в том, что у мужчин вырабатывается серотонина (гормона радости) в два раза больше, чем у женщин. Из-за этого, в частности, в вопросах секса женщинам необходимо для положительного подкрепления испытать в два раза более сильные ощущения. Им необходимо не только больше секса, но больше любви и заботы для ощущения счастья.

Источник: meddaily.ru

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