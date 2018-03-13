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Считается, что растения в доме полезны для здоровья. Однако это относится не ко всем растениям. Как передают "Известия", глава Ботанического сада-института ДВО РАН, член-корреспондент РАН Павел Крестов предупреждает, в частности, относительно кактусов.

В их соке содержится более 120 алкалоидов, многие из которых отрицательно влияют на нервную систему человека и домашних животных. Алкалоиды встречаются также в фикусы и пуансеттии. В "черный список" попала и диффенбахия, содержащая алкалоиды, цианистые соединения и оксалат кальция.

Причем, опасны не только растения в горшках, но и принесенные в дом букеты. Крестов выступает против букетов из ландышей, черемухи, сирени или лилий. Эти растения могут вызвать мигрень, а в некоторых случаях и наркотическое опьянение.

Основной источник запаха сирени - сирингин. Он легко превращается в синильную кислоту, которая токсична в высокой концентрации. Не рекомендуется знакомство и с семейством пасленовых. В этих растениях можно найти мощный яд - соланин.

Источник: meddaily.ru

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