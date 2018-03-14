Apple объявила дату презентации новых продуктов (4)

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Наука | 14 марта 2018 года, 12:01

Apple назначила дату WWDC 2018 — ежегодной конференции для разработчиков, на которой компания представляет новые продукты. Об этом сообщает TechRadar.

Пока доподлинно неизвестно, что именно будет презентовать Apple, но эксперты предсказывают появление новых версий операционных систем macOS, iOS, watchOS и tvOS. Кроме того, не исключается презентация обновленных моделей Mac Pro и MacBook.

Ранее стало известно, что беспроводная зарядка изнашивает батарею iPhone X.

Фото из Flickr

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
хохма1 час назад
Так ещё "богатые и успешные" не успели выплатить кредиты за прошлые модели...
Что же вы делаете то?
"Богатые и успешные" опять нищеброды,да?
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...1 час назад
Так дата то какая? :-)
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Андрей15 минут назад
С 4 по 8 июня.
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