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Apple назначила дату WWDC 2018 — ежегодной конференции для разработчиков, на которой компания представляет новые продукты. Об этом сообщает TechRadar.

Пока доподлинно неизвестно, что именно будет презентовать Apple, но эксперты предсказывают появление новых версий операционных систем macOS, iOS, watchOS и tvOS. Кроме того, не исключается презентация обновленных моделей Mac Pro и MacBook.

Ранее стало известно, что беспроводная зарядка изнашивает батарею iPhone X.

Фото из Flickr