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Исследование компании LinkedIn показало, что молодые люди страдают от сильного стресса. Уровень беспокойства у людей в возрасте от 25 до 33 лет оказался беспрецедентно высоким. При этом почти две трети из них переживают за свою карьеру, а не личную жизнь, рассказывает The Deccan Chronicle.

Ученые утверждают: причина беспокойства в том, что молодые люди уделяют слишком много внимания поискам работы своей мечты, а также опасаются упустить те возможности, которые предлагает жизнь. Впрочем, по мнению некоторых специалистов, социальные сети усугубляют состояние молодежи. Эксперты добавляют: лучше иметь трех друзей в реальной жизни, чем в тысячу в Сети.

Ранее исследователи обнаружили: люди, родившиеся после 1995 года, интересуются романтическими встречами гораздо меньше, чем представители предыдущих поколений. Судя по всему, социальные сети заменяют им взаимодействие с другим людьми в реальном мире. К такому выводу пришли специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Ученые проанализировали данные более 11 миллионов молодых добровольцев. Исследователи установили, что всего 56% участников в возрасте 14-18 лет и 85% добровольцев, родившихся в 1946-1980 годах, ходили на свидания в 2015 году. Уровень сексуальной активности подростков 14-15 лет с 1991 года снизился почти на 40%. Среднестатистический современный подросток впервые занимается сексом в 17 лет (на год позже, чем те, кто родился в 1965-1980 годах).

Источник: meddaily.ru

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