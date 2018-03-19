Ученые проверили, как видеоигры влияют на уровень агрессии
Принято считать, что агрессивные компьютерные игры могут сделать человека опасным для окружающих. Как показали исследования ученых Института эволюционной антропологии общества Макса Планка, игра The Sims 3 делает человека настолько же агрессивным, насколько это делает GTA V, передает "Сегодня". То есть все страхи относительно агрессивных игр безосновательны.
Был проведен эксперимент, который доказал, что уровень агрессии не меняется в зависимости от типа игры. К работе привлекли 90 человек без психических проблем (48 женщин и 42 мужчины; средний возраст - 28 лет). Ранее добровольцы ни разу не играли в GTA V и The Sims 3. Участников эксперимента разбили на три группы.
Первая группа играла в GTA V (агрессивная игра), вторая - в The Sims 3 (проявлений агрессии не требует). Добровольцев просили играть каждый день минимум 30 минут в течение двух месяцев. Была и третья группа - контрольная (в игры не играла). До и после окончания периода активной игры участники заполнили опросники.
Они были призваны выявить признаки выраженной агрессии, эмпатии и проявления просоциального поведения. Опрос повторялся через два месяца. Оказалось, уровень агрессии и эмпатии не менялся во всех группах.
Источник: meddaily.ru
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