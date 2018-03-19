Наука |

Принято считать, что агрессивные компьютерные игры могут сделать человека опасным для окружающих. Как показали исследования ученых Института эволюционной антропологии общества Макса Планка, игра The Sims 3 делает человека настолько же агрессивным, насколько это делает GTA V, передает "Сегодня". То есть все страхи относительно агрессивных игр безосновательны.

Был проведен эксперимент, который доказал, что уровень агрессии не меняется в зависимости от типа игры. К работе привлекли 90 человек без психических проблем (48 женщин и 42 мужчины; средний возраст - 28 лет). Ранее добровольцы ни разу не играли в GTA V и The Sims 3. Участников эксперимента разбили на три группы.

Первая группа играла в GTA V (агрессивная игра), вторая - в The Sims 3 (проявлений агрессии не требует). Добровольцев просили играть каждый день минимум 30 минут в течение двух месяцев. Была и третья группа - контрольная (в игры не играла). До и после окончания периода активной игры участники заполнили опросники.

Они были призваны выявить признаки выраженной агрессии, эмпатии и проявления просоциального поведения. Опрос повторялся через два месяца. Оказалось, уровень агрессии и эмпатии не менялся во всех группах.

Источник: meddaily.ru

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download