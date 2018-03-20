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В этом убежден заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов. "Новый день" приводит его слова: "Проводились исследования, которые показали, что если людям давать возможность "запастись" сном, спать больше, например, в течение недели на два часа, а потом резко сократить у них время сна, к примеру, до трех часов, то все равно они будут демонстрировать неплохие показатели".

Описанный эффект сохраняется в течение двух недель. Впрочем, возможно отсыпаться и на выходных после напряженной рабочей недели. Однако стоит помнить, что вредны для здоровья и дефицит сна, и его профицит. Если с переизбытком сна ученые пока не могут разобраться, определив границу безопасности, то с недосыпом все понятно.

У людей, спящих менее семи часов за ночь, повышен риск развития гипертонии, диабета, снижения иммунной защиты. Более того у этой группы увеличены показатели смертности в целом. Исходя из этих знаний, следует выделять на сон от семи до девяти часов в сутки, подчеркивает Полуэктов.

Источник: meddaily.ru

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