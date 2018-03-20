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Если человек находится в отношениях, у него повышен риск набора веса. Как показали девятилетние наблюдения Центрального университета Квинсленда более чем за 15000 человек, люди в отношениях на одну пятую реже имели нормальный вес по сравнению с одинокими, разведенными или овдовевшими индивидами. При этом, передает IOL.co.za, пары потребляют больше фруктов, овощей, реже курят и злоупотребляют спиртным. Несмотря на это, проблемы с весом есть. Значит, набирать вес заставляет что-то другое.

Видимо, дело в обязательствах, возникающих у человека, состоящего в отношениях. К примеру, те же семейные ужины могут включать меньше вредных блюд, однако нередко люди съедают дома большие порции. В целом в компании других людей человек склонен потреблять больше калорий. Плюс, иногда родители доедают за детьми. Получается профицит энергии и набор веса.

Включается и психологический аспект - людям, состоящим в отношениях, не нужно привлекать потенциальных партнеров, оставаясь стройными. То есть можно расслабиться, позволить себе вредные продукты. Кстати, ранее было доказано: спустя всего два года отношений пары начинают набирать лишний вес, становятся ленивыми и начинают вести малоподвижный образ жизни.

Источник: meddaily.ru

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