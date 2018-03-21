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Медики так и не определятся относительно степени вреда электронных сигарет. К примеру, передает Zee News, последние исследования показали: такие сигареты приводят к накоплению жира в печени. Это подтверждают эксперименты с мышами.

В электронных сигаретах есть никотин, который уже связывали с неалкогольной жировой болезнью печени. В течение 12 недель ученые исследовали мышей, лишенных гена аполипопротеина Е. Такая модификация генома делала мышей предрасположенными к развитию болезни сердца и накоплению жира в печени. Всех животных кормили пищей, богатой жирами и холестерином.

При этом одну группу мышей подвергли воздействию электронных сигарет (уровень никотина в их крови можно сравнить с курильщиками и пользователями электронных сигарет). Вторая группа была контрольной. Ученые собрали образцы печени мышей и изучили гены. Их интересовало, как электронные сигареты влияли на орган на генетическом уровне.

Были выявлены изменения в 433 генах, связанных с развитием жировой болезни печени. Также менялись гены, связанные с циркадными ритмами. А, как известно, нарушения в этих ритмах приводят к ускоренному развитию болезней печени, включая жировой. Получается, электронные сигареты нельзя считать безопасной альтернативой обычным сигаретам.

Источник: meddaily.ru

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