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Сотрудники Университета Суррея заявляют: лучше иногда немного поголодать, чем постоянно сидеть на низкокалорийном рационе. По их словам, грамотное умеренное голодание с перерывами эффективнее снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем низкокалорийная пища, передает "Новости Mail.RU".

Эффект голодания проверили на примере добровольцев с избыточным весом. От людей требовалось скинуть 5% от веса тела. Участников эксперимента разбили на группы. Первая группа добровольцев питалась в привычном режиме только пять дней в неделю, а вторая - уменьшила калорийность рациона на 600 калорий в сутки. В ходе эксперимента отсеялось около 20% участников, которые не смогли следовать диете или не снизили нужный вес. Программу завершили 27 человек.

Выяснилось: диета 5:2, при которой человек в течение двух дней в неделю ограничивает калорийность рациона до 500−600 килокалорий (частичное голодание), ускоряло метаболизм. Людям из этой группы удалось достигнуть желаемого результата за 59 дней. При ежедневном ограничении рациона на это ушло 73 дня. Плюс, умеренное голодание с перерывами способствовало снижению систолического артериального давления на 9% у людей из первой группы и на 2% - у людей из второй.

Источник: meddaily.ru

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