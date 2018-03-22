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Психологи выявили удивительную закономерность: качество интимной жизни и частота, с которой мужчина помогает своей партнерше по дому, связаны. Как передает UPIcom, если брачные партнеры делят домашние дела поровну, то удовлетворенность сексом значительно повышается.

Если люди чувствуют, что берут на себя львиную часть дел по дому и это их обижает, данный факт несомненно отразится на отношениях, уверены сотрудники Института старения и общественной политики Пеппер. И, как правило, основная ноша ложится на плечи женщин. Был проведен опрос более 1100 женатых гетеросексуалов. В среднем они состояли в браке 27 лет, а у 10% были дети младше шести лет.

Эксперты выделили несколько аспектов, через которые неравное распределение работы по дому могло влиять на сексуальную жизнь. Первый - время. Идея в том, что дополнительная работа по дому отнимает время и человеку просто некогда заниматься сексом. Второй - распределение, предполагающее, что пары постоянно судят то, кто делает "женскую" и "мужскую" работу, как эта работа распределена.

Третий - честность. Это индивидуальное ощущение того, насколько честно распределена работа по дому. По факту, распределение не должно быть равномерным. Вопрос в том, как это выглядит в глазах партнеров. Оказалось, третий аспект - самый важный, с точки зрения влияния на сексуальное удовлетворение. Если люди считали, что работа распределена честно, то больше удовольствия получали оба партнера. Правда, на частоту половых контактов этот аспект не влиял.

Источник: meddaily.ru

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