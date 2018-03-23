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Подростки проводят много времени в социальных сетях. Это может по-разному отражаться на их жизни. Британские ученые выяснили, что увлечение социальными сетями в раннем подростковом возрасте (10 лет) негативно влияет на самочувствие в 15-летнем возрасте. Однако эта взаимосвязь наблюдалась только у девочек, сообщает The Deccan Chronicle.

Исследователи из Университета Эссекса проанализировали данные опроса 9859 подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Участники отвечали на вопросы о том, сколько времени они тратили на общение в социальных сетях в обычный школьный день. В 13-летнем возрасте половина девочек и треть мальчиков тратили минимум час на общение в социальных сетях. К 15 годам 59% девушек и 46% молодых людей проводили в социальных сетях больше часа в день.

Специалисты обнаружили: в подростковом возрасте уровень счастья у девочек снизился с 36,9 пункта до 33,3 пункта. У мальчиков этот показатель опустился на два пункта. Авторы исследования пришли к выводу, что на девочек использование социальных сетей влияло более пагубно.

Источник: meddaily.ru

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