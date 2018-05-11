Наука |

Не секрет, что сон занимает важное место в жизни человека. Ученые из Финляндии решили проверить, как алкоголь влияет на качество сна. Оказалось, всего два бокала вина могут помешать нормально выспаться. Качество сна после приятия алкоголя падает почти на 40%, рассказывает The Daily Mail.

Исследователи проанализировали данные 4098 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет. Все участники носили специальные устройства, оценивающие вариабельность сердечного ритма. По этому показателю можно судить о качестве сна. Добровольцы в один из вечеров употребляли перед сном алкоголь, а в другой ложились спать трезвыми.

Выяснилось, что всего три порции алкогольных напитков в день для мужчин и две для женщин снижали качество сна на 39,2%. Из-за двух бокалов для мужчин и одного для женщин качество сна падало на 24%. Даже после употребления совсем небольшого количества алкоголя качество сна становилось ниже на 9,3%. Ученые отмечают: недостаток сна может спровоцировать беспокойство, депрессию и другие проблемы.

Источник: meddaily.ru

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download