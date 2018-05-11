Наука |

Костные деформации, характерные для проказы. Фото: Dorthe Dangvard Pedersen

Долгое время считалось, что местом возникновение болезни лепры (проказы) была Восточная Азия, однако анализ геномов из древних захоронений, проведенный большой группой авторов под руководством палеогенетика Иоханнеса Краузе из Института наук о человеке Общества Макса Планка, показывает, что родиной проказы могла быть Западная Азия или даже Восточная Европа.

Ученые исследовали около 95 останков с костными деформациями, характерными для проказы, которые были найдены в захоронениях, относящихся к периоду между 400 и 1400 годами, в Италии, Великобритании, Венгрии, Чехии и Дании. Им удалось реконструировать из выделенных фрагментов геномы десяти новых штаммов возбудителя проказы – бактерии Mycobacterium leprae. Ранее для средневековой Европы были известны лишь один или два штамма. Обнаруженное генетическое разнообразие бактерий заставляет предположить, что заболевание существовало не менее нескольких тысяч лет, а Европа оказывается ключевым регионом для его возникновения и раннего распространения.

Среди обследованных учеными жертв проказы самый древний на данный момент человек был похоронен около 500 года возле современной деревни Грейт-Честерфорд. Подробнее об истории изучения его костей можно прочитать в отдельном очерке. В новом исследовании было обнаружено, что штамм проказы у человека из Грейт-Честерфорда родствен штамму современной проказы, распространенной у белок Великобритании. В другой работе, опубликованной в прошлом году, предполагалось, что проказа была занесена в Британию в ходе торговли беличьим мехом.

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PLOS Pathogens.