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Женщинам обязательно нужно заниматься спортом и наращивать мышечную массу, говорят онкологи. По их словам, у женщин с большей мышечной массой выше шанс победить рак груди, передает "Газета.RU". Эксперты сделали этот вывод, проанализировав состояние 3000 женщин в течение 13 лет. У женщин был диагностирован рак груди на второй и третьей стадиях.

Реальный объем мышечной массы удалось определить с помощью компьютерной томографии. Оказалось, чем мускулистее была женщина, тем выше были ее шансы выжить. И ни возраст, ни стадия развития рака не влияли на вероятность пережить заболевание. При этом малый объем мышечной массы повышал риск смерти, впрочем, как и избыточная жировая масса. Специалисты пока не могут точно сказать, в чем причина выявленной взаимосвязи.

Помимо физических упражнений, на риск рака влияет также рацион человека. Сотрудники Университета Лидса подчеркивают: каждый человек должен ограничивать потребление красного мяса. Если это делать, то можно реально снизить риск развития рака толстой кишки.

Источник: meddaily.ru

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