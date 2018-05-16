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Ученые из США установили: родители, которые читают вслух и играют со своими детьми, способствуют развитию важных навыков. Эти навыки пригодятся детям в школе. С помощью чтения вслух и игр можно улучшить у детей внимание и справиться с проблемами в поведении, такими как гиперактивность и агрессия, пишет Medical Xpress.

В исследовании приняли участие 675 семей. Часть добровольцев принимала участие в программе, предполагавшей запись на видео игр с детьми и чтения им вслух. Видеозаписи просматривал специалист. Он рассказывал родителям о том, какую важную роль они играют в развитии своих детей. Чтение вслух и игры положительно повлияли на внимание и поведение детей. Через полтора года после окончания программы исследователи обнаружили: положительные эффекты сохранились.

По словам экспертов, в книгах речь часто идет о героях, которые испытывают разные эмоции и решают проблемы, возникающие в их жизни. Ребенок начинает представлять себя на месте героев и думать, как бы он поступил. Кроме того, дети учатся концентрироваться на том, что им читают. Игры обладают похожим эффектом.

Источник: meddaily.ru

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