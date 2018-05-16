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Появлению аллергии у маленького ребенка способствует ряд факторов: генетика, меняющая абсорбирующие свойства кожи, использование детских салфеток, которые оставляют на коже мыльное соединение, контакт с аллергенами вроде пыли и определенные продукты питания, сообщает Zee News. Если несколько факторов сочетаются вместе, вероятность развития аллергии значительно увеличивается.

Эксперты Северо-Западного университета даже призывают мыть руки перед каждым контактом с ребенком, дабы удалять пищевые аллергены с ладоней. Они же советуют отказаться от влажных салфеток. Ребенка лучше просто помыть обычной водой. Согласно статистике, до 35% детей с пищевыми аллергиями одновременно имеют атопический дерматит. И наличие подобной связки во многом можно объяснить тремя генетическим мутациями. Из-за них кожный защитный барьер ослабевает.

Верхний слой кожи состоит из жиров, а мыло, которым пропитаны влажные салфетки, негативно влияет на жиры. Итог - нарушение целостности защитного кожного барьера. У пациентов с такими нарушениями также наблюдаются изменения в белках кожи, что является результатом генных мутаций.

Источник: meddaily.ru

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