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Рыба чрезвычайно полезна для сердца и сосудов человека. Как передает "МИР24" со ссылкой на работу Гарвардского университета, всего двух порций рыбы в неделю достаточно, чтобы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов.

Секрет заключается в жирных кислотах омега-3. По словам ученых, полностью заменив жирное мясо рыбой, человек сразу ощутит позитивный эффект. Если это невозможно, следует потреблять рыбу хотя бы в еженедельном режиме.

Известно: жирные кислоты смягчают стенки сосудов, делая их более эластичными, понижают давление и уровень холестерина. Все это делает любителей рыбы здоровее людей, потребляющих мясо. В частности, употребление рыбы два раза в неделю снижает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и инфаркта почти на 50%. Кстати, жирную рыбу можно вполне заменить рыбьим жиром. Между тем, лучше отказаться от тунца, так как в нем может содержаться ртуть.

Источник: meddaily.ru

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