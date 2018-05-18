Наука |

Когда люди играют на музыкальном инструменте или разговаривают на иностранном языке, они устраивают своему мозгу отличную тренировку, что заставляет его более эффективно работать. Как передает Xinhua, Ротманский исследовательский институт доказал: музыканты и люди-билингвы используют меньше мозговых ресурсов при выполнении заданий на память.

Более того, у этих людей активируются мозговые сети, отличные от тех, что включаются у людей, не знающих иностранного языка и не владеющих музыкальным инструментом. Все это позволяет сделать вывод: изучение языков и занятия музыкой могут спасти мозг от быстрого снижения когнитивных способностей и отсрочить приход деменции.

Известно, что в рамках исследования ученые проанализировали мозг 41 человека 19-35 лет. Добровольцев разбили на три группы: англоговорящие люди, не являющиеся музыкантами, музыканты, говорящие только на английском, и билингвы, не играющие на музыкальных инструментах. Людям проигрывали звук, а затем еще один, прося определить, идентичны ли прослушанные звуки по типу. Также требовалось определить, исходили ли звуки из одного источника (задание на определение локации). Использовались звуки музыкальных инструментов, звуки из окружающей среды и звуки людей.

Музыканты быстрее запоминали тип звука, чем остальные добровольцы. Но билингвы и музыканты одинаково хорошо определяли источник звука. Билингвы в целом справились с заданиями на одном уровне с людьми, говорящими на одном языке и не владеющими музыкальными инструментами. Однако билингвы использовали меньше мозговых ресурсов. Плюс, во время выполнения задания у билингв больше активировались зоны мозга, отвечающие за понимание речи (им требовалось прогнать звук сразу по двум языковым "библиотекам").

Источник: meddaily.ru

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download