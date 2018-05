Наука |

По подсчетам ученых, африканские бегемоты ежегодно производят 52 800 тонн навоза. В моменты массового скопления бегемотов в водоемах, количества навоза бывает достаточно, чтобы загрязнять водные экосистемы и вызывать гибель сотен рыб.

До последнего времени роль навоза бегемотов для африканских водоемов оценивалась только положительно. Бегемоты обычно выходят на сушу по ночам и питаются растительностью, а день проводят в озерах и реках. При этом благодаря их навозу происходит перенос питательных веществ в водоемы. Однако в сухой сезон в реке Мара в Кении популяция в четыре тысячи бегемотов оказываются примерно в сотне остающихся водных бассейнов, достаточных по размеру. Навоз бегемотов скапливается на дне в таких количествах, что начинается массовое размножение микроорганизмов, поглощающих растворенный в воде кислород. В результате происходят массовые заморы рыбы. После окончания засухи, когда вода уходит вниз по реке, она может вызвать гибель рыб и ниже по течению.

За пять лет исследователи зафиксировали на реке Мара 13 подобных случаев, девять из них сопровождались массовой гибелью рыбы, сообщается в Nature Communications. Другая группа ученых оценивала качество воды и биоразнообразие в изолированных прудах с гиппопотамами в реке Большая Руаха в Танзании, которая в сухой сезон превращается в цепочку изолированных водоемов. В статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи рассказывают, что в период засухи разнообразие видов в этих бассейнах уменьшается, а также на 41% падает численность тиляпии, основного источника пищи для местных жителей.

Фото из Flickr/James Hopkirk