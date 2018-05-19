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Известно, что с возрастом объем мозга уменьшается (примерно на 5% за каждое десятилетие после 40 лет). Из-за этого страдают когнитивные функции. В ходе нового исследования сотрудники Медицинского центра Университета Эразма выяснили, какие продукты способствуют сохранению объема мозга, пишет Medical News Today.

В исследовании приняли участие 4213 человек (средний возраст - 66 лет). У участников не было деменции. Добровольцы рассказали, чем они питались в течение месяца. Специалисты оценивали диеты участников по шкале от 0 (наименее здоровая) до 14 (наиболее здоровая). Добровольцы в среднем получили по 7 баллов. Самые здоровые диеты включали множество овощей, фруктов, цельных злаков, молочных продуктов, рыбы и очень мало сладких напитков.

Ученые также сделали участникам магнитно-резонансную томографию. Сканирование показало, что средний общий объем мозга у добровольцев составлял 932 миллилитра. Еще исследователи выявили повреждения в мозге и собрали информацию о других факторах, которые могли повлиять на объем мозга, таких как гипертония, курение и уровень физической активности.

Исследователи обнаружили: наиболее здоровые диеты после учета других факторов оказались связаны с большим объемом мозга. В частности, у участников, которые придерживались таких диет, объем мозга был в среднем на 2 миллилитра больше. Самыми полезными для мозга продуктами были овощи и рыба. Однако специалисты подчеркивают, что нужно в целом питаться правильно.

Источник: meddaily.ru

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