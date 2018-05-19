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Криминалист Майкл Арнфилд изучал поведение убийц на протяжении последних 50 лет. Специалист обнаружил, что преступники тяготеют к определенным отраслям и профессиям. Эксперт назвал 12 профессий, которые чаще всего имеют серийные убийцы, передает The Daily Mail.

Предпочтение некоторых профессий говорит о практичности убийц, тогда как другие позволяют им удовлетворять свои инстинкты. Например, водителю грузовика проще встретить уязвимую жертву. Многие профессии, которые выбирали преступники, оказались достаточно распространенными в целом.

Итак, чаще всего серийные убийцы работали авиационными механиками, сапожниками и мастерами по ремонту, обойщиками салонов автомобилей, арбористами (специалистами по деревьям) и лесоводами, водителями грузовиков, менеджерами склада. Также среди убийц нередко встречались разнорабочие, портье, операторы бензоколонок, полицейские и сотрудники службы безопасности, военные и религиозные деятели.

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com