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Индийские нейрохирурги изучили физическую составляющую знаменитого трюка Майкла Джексона из клипа Smooth Criminal. Ученые пришли к выводу, что среднестатистический танцор не способен повторить это движение, не повредив позвоночник.

Во время съемок "нарушающего законы притяжения" трюка Джексон совершал наклон под углом 45 градусов с абсолютно прямой спиной, при этом использовал в качестве точки опоры лишь голеностопные суставы.

На съемках клипа певца поддерживали тросы. На концертах он продолжил повторять свой трюк, но уже в специально созданных для этого ботинках. В каблуках тех туфель, запатентованных в 1993 году на имя певца, имелась специальная треугольная прорезь, куда вставлялся колышек или другая металлическая зацепка, заготовленная в полу.

В статье "Как Майкл Джексон бросил вызов нашему пониманию биомеханики позвоночника", опубликованной 22 мая в журнале Journal of Neurosurgery, ученые делают вывод, что даже в этих ботинках обычный человек не смог бы повторить то, что сделал Джексон.

Максимум, что может получиться у обычного человека - это наклон в 20 или 30 градусов.

Нейрохирурги объясняют: когда человек стоит прямо, центр тяжести у него располагается в районе второго крестцового позвонка. Когда же он наклоняется с прямой спиной, как это делал Джексон, мышца, выпрямляющая позвоночник, становится своего рода "тросом", который держит тело, пока центр тяжести смещается.

В этой позе можно простоять совсем недолго. А падение из такого положения может закончиться переломом позвоночника или серьезными растяжениями, предупреждают специалисты.

Как признаются ученые, танцевальные движения "короля поп-музыки" дали толчок новым исследованиям в травматологии.

Источник: bbc.com

Фото: MANJUL TRIPATHI