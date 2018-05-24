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Мало кто подозревает, к каким последствиям для организма приводит обычный укус комара. Как передает "Новости Mail.RU", Медицинский Колледж Бейлора установил: укусы комаров вызывают ряд необычных иммунных реакций.

Были проведены эксперименты с грызунами, которым подсадили человеческие клетки (те превратились в целые компоненты иммунной системы человека). Животных подвергли укусамчетырех комаров.

Через шесть часов, сутки и неделю у животных забирались для анализа образцы крови, слюны и тканей. Результаты анализов сравнивали с данными контрольной группы животных, которых не кусали.

Оказалось, у покусанных животных отмечалась активация цитокинов (отвечают за иммунный ответ) и клеток Т-хелперов (важны для противовирусных и аллергических реакций). Описанные изменения сохранялись сроком до семи дней и затрагивали кровь, кожу и костный мозг.

Источник: meddaily.ru

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