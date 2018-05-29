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Депрессия - распространенное психическое расстройство. Одним из эффективных методов лечения депрессии является прием антидепрессантов. Однако британские ученые обнаружили, что длительное использование антидепрессантов может привести к набору лишнего веса, рассказывает UPI.com.

Специалисты проанализировали данные 300000 человек. Около 20% из них принимали антидепрессанты. Для этих пациентов риск набора лишнего веса составлял 11%, а для остальных участников - всего 8%. На второй и третий год лечения риск пятипроцентной прибавки в весе был на 46% выше у людей, принимавших антидепрессанты, по сравнению с другими добровольцами.

Риск набора веса достигал пика на 2-3 год лечения и сохранялся в течение 6 лет. Кроме того, исследователи выяснили: из-за приема антидепрессантов вероятность перейти в группу людей с избыточным весом или с ожирением у пациентов с нормальным весом увеличивалась на 29%. У людей с избыточным весом риск оказаться в группе людей с ожирением также повышался на 29%.

Источник: meddaily.ru

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