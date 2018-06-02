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Медикам давно известно о пользе аэробных тренировок. Упражнения этого типа снижают риск развития диабета, сердечного приступа и артрита. Кроме того, они помогают при таких проблемах, как депрессия и стресс. В ходе нового исследования американские ученые выяснили: с помощью аэробных упражнений можно победить наркоманию, алкоголизм и другие зависимости, передает Medical Xpress.

Изучая влияние аэробных упражнений на животных, специалисты обнаружили: аэробные нагрузки влияли на мезолимбический дофаминовый путь в мозге. Дофамин - нейромедиатор, связанный с нарушениями поведения и возникновением зависимостей. Он играет важную роль в системе награды.

Во время аэробных тренировок увеличиваются частота сердечных сокращений, число дыхательных движений и приток кислорода к тканям. Авторы исследования надеются, что их работа поможет медикам разработать новые методы лечения и профилактики разных зависимостей.

Источник: meddaily.ru

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