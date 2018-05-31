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Помощь другим - основа общества. И важно понимать, как просоциальное поведение обусловлено на нейронном уровне. Недавние исследования, к примеру, показали: если человек видит, что другому больно, его мозг активирует зоны, отвечающие за тактильные и эмоциональные переживания. То есть мозг действует так, будто ему самому больно, пишет The Deccan Chronicle.

Нидерландский институт нейробиологии исследовал, изменит ли активность в этих тактильных областях мозга поведение человека. То есть, захочет ли он помогать другому. В рамках игры-эксперимента добровольцы были собраны по парам. Один человек мог для своего партнера уменьшить тяжесть болевого раздражителя, отказавшись от призовых денег. Была и возможность забрать деньги. В любом случае ученые следили за мозговой активностью участников. Оказалось, активность в тактильных зонах повышалась, если люди отдавали деньги.

Также ученые попытались изменить активность мозга, вмешавшись в схемы, связанные с тактильными ощущениями. И в результате добровольцы стали жертвовать меньше денег при усилении боли у их партнеров. В целом они потеряли способность адекватно оценивать степень болевых ощущений у другого.

Источник: meddaily.ru

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