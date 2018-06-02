Наука |

Как передает BBC, если дети видят, как популярные блогеры употребляют сладкие и жирные продукты, они сами съедают на 26% больше калорий, чем обычно. По словам экспертов, молодежь очень остро реагирует на изображения в соцсетях. В связи с этим поднимаются вопросы относительно ужесточения требований к рекламе продуктов питания.

Эти выводы ученые сделали после анализа блогов Zoella (почти 11 миллионов подписчиков) и Alfie Deyes (боле 4,5 миллиона подписчиков). Эксперты разбили 176 детей на три группы. Детям показывали фото знаменитостей, продвигающих вредные продуты, полезные продукты или вообще объекты, не связанные с едой.

Далее детям предложили на выбор вредные и полезные продукты в качестве перекуса. Среди них были виноград, морковные палочки, шоколадки или желейные конфеты. Оказалось, после просмотра изображений знаменитостей соцсетей, продвигающих вредные продукты, дети потребляли больше калорий (448 калорий портив 357 у остальных детей).

Комментирует доктор Эмма Бойланд из Университета Ливерпуля: "Дети воспринимают блогеров как обычных людей, как своих сверстников. То есть они априори получают порцию доверия со стороны молодежи. Поэтому блогеры должны испытывать чувство ответственности и понимать, какое влияние они оказывают".

Источник: meddaily.ru

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download