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Для многих людей развод может стать настоящим испытанием на прочность. Не все способны вернуться к нормальной жизни после расставания со второй половиной. Американские ученые установили, что у разведенных риск преждевременной смерти больше, чем у людей, состоящих в браке, сообщает The Daily Mail.

Сотрудники Университета Аризоны проанализировали данные 5786 человек старше 50 лет. Из них 926 были разведены и не нашли себе новую вторую половину. Специалисты заметили: риск преждевременной смерти был значительно выше у одиноких людей, переживших развод. Кроме того, эти люди чаще сообщали о неудовлетворенности жизнью.

Ученые также отметили, что среди разведенных было много курильщиков и мало людей, уделявших достаточное количество времени физическим нагрузкам. Все это способствовало повышению риска преждевременной смерти. По мнению исследователей, одиноким людям сложнее держать себя в форме, так как рядом нет человека, мотивирующего вести здоровый образ жизни.

Источник: meddaily.ru

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