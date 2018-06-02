Наука |

Британские ученые обнаружили удивительный факт: люди с нормальным весом получали гораздо больше удовольствия от приема пищи, чем те, кто страдал от ожирения. Возможно, полные люди компенсируют недостаток вкусовых ощущений от пищи ее количеством, что провоцирует еще больший набор веса, пишет The Daily Mail.

Сотрудники Бангорского университета разработали мобильное приложение. Его установили 53 участника исследования. 33 добровольца страдали ожирением, а остальные имели нормальную массу тела. В течение 2 недель добровольцы оценивали степень удовлетворенности от съеденной пищи и фиксировали моменты голода. Оказалось, что участники с ожирением в среднем чувствовали желание перекусить реже, чем люди с нормальным весом. Так, люди с избыточным весом испытывали тягу к еде 5 раз в день, а стройные добровольцы - 6 раз в день.

Люди с нормальным весом обычно ели в те моменты, когда голод был особенно силен. Участники, страдавшие от ожирения, принимали пищу не из-за голода, а потому что хотели насладиться вкусом определенного блюда. Кроме того, люди с нормальной массой тела испытывали больше удовлетворения после еды, чем добровольцы с лишним весом. Таким образом, острое желание поесть, возникающие у полных людей, зачастую можно объяснить необходимостью почувствовать вкус пищи.

Источник: meddaily.ru

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download