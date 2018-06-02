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Многие курильщики страдают от гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, а у некоторых даже развивается рак. Американские ученые призывают курящих людей немедленно расстаться с сигаретами. Оказывается, риск развития рака легких уже через 5 лет после отказа от курения значительно снижается, рассказывает The Deccan Chronicle.

Сотрудники Университета Вандербильта проанализировали данные 8907 человек. За здоровьем добровольцев наблюдали в течение 25-34 лет. За это время медики диагностировали 284 случая рака легких. 93% случаев приходилось на курильщиков, выкуривавших около 1 пачки сигарет в день на протяжении 21 года и больше.

Специалисты выяснили, что спустя 5 лет после отказа от курения риск развития рака легких у заядлых курильщиков оказался снижен на 39%. Риск продолжал падать и дальше. Однако даже через 25 лет после отказа от курения он был в три раза выше, чем у людей, которые вообще никогда не курили.

Источник: meddaily.ru

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