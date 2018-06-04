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Специалисты из Монреальского университета установили, что женщины выгорают на работе быстрее мужчин. Дело в особенностях их работы. Так, представительницы прекрасного пола обычно занимают должности, не предполагающие принятия важных решений и не позволяющие им использовать все свои навыки, пишет The Daily Mail.

В исследовании приняли участие 2026 человек. За добровольцами следили в течение 4 лет. 50% участников составляли женщины. Исследователи оценивали степень профессионального выгорания с помощью опросников. Ученые обнаружили: у женщин риск выгорания был выше, чем у мужчин. Выгорание влечет за собой другие проблемы, такие как бессонница и головные боли.

Самыми распространенными причинами выгорания оказались низкая самооценка и проблемы с соблюдением баланса между работой и семьей. Работа чаще мешала женщинам проводить время с близкими. Также у женщин из-за работы нередко не оставалось сил на другие занятия. Домашние дела первое время защищали женщин от выгорания.

У мужчин выгорание, как правило, случалось из-за проблем с управлением собственным временем. Удаление большого количества времени работе и ненормированный рабочий график вызывали выгорание у мужчин. А вот завышенные требования, отсутствие безопасности и признания на работе были связаны с выгоранием и у мужчин, и у женщин.

Источник: meddaily.ru

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