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Недавно группа ученых из Ланкастерского университета под руководством Дэвида Миддлтона анализировала полезные свойства различных напитков, которые могли бы снизить риск развития рака и нейродегенеративных заболеваний, а также инфаркта миокарда, пишет ridus.ru.

Оказалось, что зеленый чай богат молекулами сложного флавоноида, галлата эпигаллокатехина (EGCG), который способен уменьшить риск появления этих заболеваний.

В процессе исследования ученые обратили внимание на то, что EGCG существенно замедляет формирование бляшек, закупоривающих коронарные сосуды, которые могут привести к инфаркту.

"EGCG воздействует на аполипопротеин А1 (apoA-I), белок — носитель "хорошего холестерина". Известно, что "чистый" протеин apoA-I накапливается с возрастом и при некоторых условиях может стимулировать отрыв накопившихся на стенках сосудов белковых бляшек — именно так "запускается" инфаркт", - пишут ученые в своем исследовании.

При добавлении apoA-I в чай EGCG начинает связываться с белковыми нитями, что приводит к их разрушению с образованием безвредных фрагментов.

Свойства зеленого чая ученые исследовали и ранее. Например, в работах китайских ученых, изданных в начале 2000-х, доказана польза чая для людей с проблемами костной ткани.

Благодаря катехинам, содержащимся в зеленом чае, активизируется рост костей, предупреждается их разрушение, проходит полная минерализация полезными веществами. При систематическом приеме зеленого чая снижается риск переломов костей и крошения зубов.

Однако авторы исследования напоминают, что одним только чаем от инфаркта не спастись. Нужна совокупность правильного лечения и отказа от вредных привычек - следует придерживаться здорового питания и спокойного образа жизни.

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