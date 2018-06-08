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Все больше людей по тем или иным причинам придерживаются вегетарианских принципов питания. Исследования последних лет показали: отказ от мяса может существенно снизить риск развития диабета 2-го типа, ожирения и даже спасти от некоторых видов рака. Ученые из США обнаружили, что вегетарианская диета может предотвратить развитие серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Medical News Today.

Специалисты проанализировали данные множества исследований, посвященных вегетарианскому питанию. Оказалось, что люди, основу рациона которых составляла растительная пища, на 34% реже страдали от гипертонии. Выраженность симптомов атеросклероза у вегетарианцев была ниже на 91%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - на 40% ниже (по сравнению с теми, кто предпочитал мясо).

Кроме того, у вегетарианцев уровень липопротеидов низкой плотности - "плохого" холестерина - оказался очень низким. Ученые подчеркивают: для достижения этих положительных результатов совсем не обязательно полностью отказываться от мяса, достаточно просто уменьшить его количество в рационе.

Источник: meddaily.ru

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