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Черешня является профилактическим средством от рака, артроза, аллергии, ревматизма и подагры, передает "МедикФорум". Она полезна для нервной системы и позволяет лучше противостоять стрессам.

Черешня показана обладателям сердечно-сосудистых отклонений, в частности за счет способности снижать давление. В ней содержатся вещества, делающие сосуды прочнее, снижающие риск развития атеросклероза. А входящие в состав флавоноиды обладают противовоспалительными свойствами. Также в черешне можно найти каротиноиды, улучшающие показатели свертываемости крови, предотвращающие образование тромбов и укрепляющие стенки сосудов.

Еще черешня считается ценным источником витаминов В, С, Р, А и минеральных веществ, включая магний. Это делает черешню также идеальным "продуктом красоты" - при ее регулярном употреблении улучшается состояние кожи. Есть в черешне и железо, которое способствует насыщению кислородом крови.

Источник: meddaily.ru

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