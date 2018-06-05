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Нет никаких данных о том, что секс-роботы полезны для борьбы с социальной изоляцией и другими проблемами, несмотря на заявления производителей, заявляют исследователи из Королевского колледжа Лондона. Об этом они сообщили в отчете в журнале BMJ Sexual & Reproductive Health.

Исследователи обеспокоены тем, что секс-роботы преподносятся как способ заняться безопасным сексом или средство для людей с проблемами в общении. Изучив медицинскую литературу о сексе, ученые не обнаружили в ней никаких ссылок на исследования, показывающие, что секс-роботы действительно помогают справиться с социальной изоляцией и прочими проблемами. Производители же тем временем не стесняются заявлять, что их роботы способны подарить «безусловную любовь и поддержку», удовлетворить «как сексуальные, так и социальные потребности» и даже предлагают использовать секс-роботов для удовлетворения пожилых людей и инвалидов.

Люди задают вопросы об использовании секс-роботов врачам и хотят знать их профессиональное мнение о том, стоит ли использовать секс-роботов для борьбы с социальными проблемами. Однако за неимением достаточных данных их не следует применять в клинической практике, подчеркивают исследователи.