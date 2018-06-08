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Согласно данным нового исследования, проведенного в Медицинской школе Перельмана при Университете Пенсильвании, из-за недосыпания и психологического стресса меняются микроРНК. Эти малые некодирующие молекулы РНК играют важную роль в экспрессии генов. В эксперименте ученых приняли участие 32 здоровых человека в возрасте 27-53 лет.

В первые 2 ночи эксперимента добровольцы спали по 8 часов. Потом они вообще не спали в течение 39 часов. После этого они еще 2 ночи спали по 8-10 часов. Ученые 6 раз собирали образцы крови и изучали микроРНК в плазме участников. Также добровольцы несколько раз проходили когнитивные тесты, сообщает UPI.com.

Исследователи обнаружили: из-за лишения сна у добровольцев изменились 10 микроРНК, а из-за нехватки сна и психологического стресса - 18. По 14 микроРНК можно было достоверно предсказать результаты тестов на внимание, по 7 - умственную производительность, а по 10 - результаты тестов на память.

Источник: meddaily.ru

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