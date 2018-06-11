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Зачастую похудение положительно сказывается на организме. Однако исследователи из США и Канады обнаружили связь между снижением массы тела и повышением хрупкости костей. Ученые использовали собранные за сорок лет данные о массе тела и состоянии костей, рассказывает Science Daily.

Исследование показало: структура костей менялась вне зависимости от того, за какой промежуток времени был сброшен вес. Риск переломов у участников, потерявших 5% от массы тела за 40 лет, возрастал втрое. Специалисты считают, что пожилым людям стоит обратить внимание на свою диету и включить в распорядок дня комплекс упражнений, чтобы сохранить здоровье костей.

Кстати, до этого ученые придумали простой способ получить необходимый материал для создания качественных имплантатов. Специалисты предлагают использовать старую костную ткань для получения стволовых клеток, из которых можно вырастить хрящ. Такой хрящ подойдет для протезирования коленного и тазобедренного суставов.

Источник: meddaily.ru

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