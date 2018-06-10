Диетологи: полезность бананов меняется в зависимости от их цвета (3)

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Наука | 10 июня 2018 года, 12:37

Бананы полезны за счет высокого содержания калия и ряда других веществ. Однако, эксперты советуют при выборе бананов смотреть на их цвет, передает "Медик Форум". Так, самая высокая диетическая ценность у зеленых бананов. В них есть неперевариваемый крахмал, который благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника и снижает риск рака толстого кишечника. Плюс, зеленые бананы способствуют выработке в теле глюкагона, ускоряющего обмен веществ. И, конечно, в зеленых бананах много калия, снижающего давление.

В свою очередь, желтые бананы богаты антиоксидантами, усиливают иммунную защиту, активизируют производство дофамина. Также это отличный источник углеводов - чистой энергии. В желтых бананах сохраняется высокий уровень калия, а еще есть магний в высокой концентрации (вкупе получается идеальный продукт для сердечно–сосудистой системы).

Бананы коричневатого цвета - максимально спелые - отличаются большой долей сахара, что облегчает их усвоение. К тому же, в них можно найти триптофан, помогающий бороться с депрессией и бессонницей. Еще одно наблюдение: в бананах, у которых начинает чернеть кожура, но не мякоть, вырабатываться мощный антиоксидант с противораковыми свойствами.

Источник: meddaily.ru

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 3
Очередная реклама27 минут назад
Сейчас лето, появились ягоды,и бананы стали меньше покупать.Поэтому польза бананов значительно увеличилась.
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ё29 минут назад
бананов много завезли?
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Мы30 минут назад
поняли, надо больше есть подгнившие бананы, чтобы торговцы не терпели убытков.
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